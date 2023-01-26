Новый театр показывает иммерсивный спектакль «Лубянский гример» с Леонидом Якубовичем

Иммерсивный спектакль Эдуарда Боякова «Лубянский гример» показывают в Новом театре, который находится в исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых. В постановке играет актер и телеведущий Леонид Якубович, сообщила пресс-служба театра.
Иммерсивный спектакль поставили по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». В постановке играют пять составов с разными артистами.
Помимо Якубовича, в иммерсивном шоу задействованы Эдуард Флеров, Евдокия Германова, Валентин Клементьев и Татьяна Шалковская. Также в спектакле играют студенты Новой Театральной Школы, созданной Бояковым совместно с университетом «Синергия».
Во время спектакля зрителей делят на группы, которые проходят по четырем разным маршрутам. Каждый из них уникален, предполагает посещение разных комнат и показывает разные фрагменты.
В стенах старинного особняка разворачиваются сразу два сюжета. Один посвящен любви двух крепостных, а второй — истории рождения русского профессионального театра. А в последнем зале зрители увидят глубокую драматическую развязку.
Иммерсивный спектакль проходит по адресу ул. Мясницкая, д. 7, стр. 2. «Лубянского гримера» показывают каждый день. Пока в продаже билеты на январь и февраль.