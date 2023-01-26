В Ярославской области откроют 12 новых котельных

В правительстве Ярославской области рассказали о планах по наращиванию темпов строительства котельных.
Отмечается, что ресурс существующих котельных уже не может удовлетворить потребности жителей и производства в тепле. Поэтому в 2023 году будут продолжены усилия по возведению новых теплогенерирующих объектов, а также по переводу действующих с других видов топлива на газ, сообщает echo76.ru.
Уточняется, что в 2023 году запланировано построить 12 современных котельных в Пошехонском, Рыбинском, Ростовском, Даниловском, Первомайском, Ярославском и Гаврилов-Ямском районах. Завершится проектирование еще шести котельных для Брейтовского района и Переславля-Залесского.