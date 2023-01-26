В Ярославской области откроют 12 новых котельных

Отмечается, что ресурс существующих котельных уже не может удовлетворить потребности жителей и производства в тепле. Поэтому в 2023 году будут продолжены усилия по возведению новых теплогенерирующих объектов, а также по переводу действующих с других видов топлива на газ, сообщает echo76.ru.