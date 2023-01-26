«Создают видимость работы»: петербуржцы не верят в эффективность прямой линии с Бегловым

Жители Петербурга с настороженностью отнеслись к грядущей прямой линии губернатора Александра Беглова. Они также задают градоначальнику вопросы о насущных проблемах Северной столицы в его соцсетях.
Для начала петербуржцы потребовали от Беглова признать недействительным и антиконституционным закон, предполагающий снос типовых панельных домов периода 1950-1970 годов. Горожане убеждены, что их пытаются лишить единственного жилья и назвали эти действия «преступлением против человека».
Жители Северной столицы также пожаловались на проблемы с движением общественного транспорта и его очень большую загруженность. Водители, в свою очередь, раскритиковали введение системы платных парковок в центре города.
«Куда идут деньги, полученные от автомобилистов? И почему за состояние парковочных мест отвечают одни люди, а деньги собирают другие? Сколько новых перехватывающих парковок построено на собранные деньги?» — приводит слова комментатора «Политика Сегодня».
Возмущение у петербуржцев также вызвали планы по строительству мусороперерабатывающего неподалеку от государственного музея-заповедника «Петергоф». Горожане задаются вопросом, почему команда градоначальника ставит под угрозу экономическое благополучие Северной столицы. Особое внимание пользователи обратили на дефицит детсадов, школ и больниц.
На фоне сложившейся ситуации горожане пришли к выводу, что прямую линию Беглова задумали, чтобы «создать видимость работы» и показать его «бурную деятельность». Вместо этого петербуржцы призвали градоначальника просто не доводить до подобных проблем.