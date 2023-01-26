Пицца «Маргарита» подорожала в Италии на 30%

Цена традиционной пиццы «Маргарита» в Италии поднялась в декабре 2022 года почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщает Bloomberg.
Агентство связало это с высоким инфляционным уровнем и подорожанием энергоресурсов. В свою очередь цены на ключевые ингредиенты блюда увеличились более чем на 20%. Например, сыр моцарелла подорожал на 27%, а мука — на 22%.
По оценкам ассоциации итальянских предпринимателей Confesercenti, из-за инфляции и роста счетов за электричество жители Италии за год потеряли 41,5 млрд евро. На этом фоне в том числе наблюдается спад покупательной способности населения.
Традиционное итальянское блюдо пицца «Маргарита» носит свое название в честь королевы Италии Маргариты Савойской. Именно для нее в 1889 году неаполитанский повар приготовил пиццу по этому рецепту.