Мураховский: Танки западного производства призваны восполнить большие потери украинской армии

«Челленджеры», «Леопарды» и «Абрамсы» будут применяться ВСУ повзводно, максимум – поротно.
Зачем украинской армии понадобились поставки танков западного производства? Способны ли российские танки бороться с обещанными Киеву «Челленджерами», «Леопардами» и «Абрамсами»?
На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отвечает полковник в запасе Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества».
«Манго» пробьет «Абрамс» в лоб
— Виктор, Иванович, на текущий момент Киеву обещаны британские танки Challenger 2, танки германского производства Leopard 2A4 и Leopard 2A6, а также американские Abrams М1А1. Последние, видимо – в экспортном исполнении, как это имело место при поставках «Абрамсов» Египту, Австралии, Ираку и Марокко.
— Да. Украинцам будут поставляться «Абрамсы» без обедненного урана в бронировании.
— За рубежом считается, что уступая российским Т-72, Т-80 и Т-90 по подвижности, «Челленджеры», «Леопарды» и «Абрамсы» превосходят наши основные боевые танки по уровню защищенности, а также имеют более эффективные бронебойные подкалиберные снаряды. Насколько такое мнение соответствует истине?
— Нельзя сказать, что по уровню защиты наши серийные основные боевые танки, безусловно, уступают машинам западного производства. Например, уровень защиты Т-90М «Прорыв» вполне соответствует таковому у Leopard 2A6. По огневой мощи перечисленные вами иностранные танки отечественные ОБТ действительно превосходят. Но следует учитывать, что это превосходство имеет место лишь на дистанции в 2 тыс. метров. Типичная же для украинского ТВД дистанция боя в 70% случаев не превышает 1500 метров. На такой дистанции даже старые советские подкалиберные снаряды вполне справляются с любым бронированием. При этом следует учитывать, что, конечно, большую роль играет место попадания снаряда в танк и угол, под которым попадает снаряд.
— Наиболее защищенной у любого танка является лобовая проекция. Основным отечественным бронебойным оперенным подкалиберным снарядом считается 125-мм снаряд 3БМ42 «Манго». Он позволяет поражать Challenger 2, Leopard 2A6 и Abrams М1А1 в лоб?
— На дальностях, характерных для украинского ТВД – да.
Слона проще есть по частям
— Если верить заявлениям Запада, то к концу мая Киев может получить до 100 танков западного производства. Речь идет в первую очередь о «Леопардах» с «вкраплением» роты «Челленджеров». «Абрамсы», по всей видимости, прибудут на Украину заметно позже. Это связано с необходимостью капремонта находящихся на хранении машин, проведения их «экспортной» адаптации, а также довольно большого срока обучения украинских экипажей - базовый курс обучения управлению «Абрамсом» в армии США занимает 22 недели с последующим дообучением танкиста после направления его в часть. Итак, 100 танков западного производства в составе ВСУ к концу мая. Эта сотня способна серьезно изменить баланс сил на украинском ТВД в пользу ВСУ?
— Не думаю, что Киев получит всю эту сотню танков сразу. Скорее всего, они будут поступать россыпью – один батальонный комплект за другим. Иными словами, собрать одномоментно ударный кулак в 100 танков западного производства командованию ВСУ будет довольно затруднительно. Ну, а один-два танковых батальона в масштабах СВО большой роли не играют.
— Ну, а если все же допустить, что однажды Киев сможет накопить 100 танков западного производства?
— Даже в этом случае с высокой степенью вероятности все эти машины не будут сконцентрированы на каком-то одном направлении. С оглядкой на сложившуюся в ВСУ практику применения тяжелой бронетехники, можно предположить, что танки западного производства украинцы станут применять отдельными машинами или повзводно, максимум – поротно. При таком варианте ВС РФ справиться с «Челленджерами», «Леопардами» и «Абрамсами» будет заметно легче, чем в ситуации, когда эта техника концентрируется на одном направлении в составе целых батальонов или бригад.
— Принцип «слона проще есть по частям» понятен. Правильно ли я понимаю, что запуск процесса насыщения ВСУ танками западного производства направлен не на наращивание боевой мощи украинской армии, а на латание тех «дыр», которые проделали в оргштатной структуре ВСУ сотни потерянных с начала СВО танков советского образца?
— Так и есть на самом деле. Танки западного производства призваны в первую очередь хоть как-то восполнить большие потери украинской армии в тяжелой бронетехнике.