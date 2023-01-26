Мураховский: Танки западного производства призваны восполнить большие потери украинской армии

— Нельзя сказать, что по уровню защиты наши серийные основные боевые танки, безусловно, уступают машинам западного производства. Например, уровень защиты Т-90М «Прорыв» вполне соответствует таковому у Leopard 2A6. По огневой мощи перечисленные вами иностранные танки отечественные ОБТ действительно превосходят. Но следует учитывать, что это превосходство имеет место лишь на дистанции в 2 тыс. метров. Типичная же для украинского ТВД дистанция боя в 70% случаев не превышает 1500 метров. На такой дистанции даже старые советские подкалиберные снаряды вполне справляются с любым бронированием. При этом следует учитывать, что, конечно, большую роль играет место попадания снаряда в танк и угол, под которым попадает снаряд.