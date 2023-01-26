СК возбудил дело по факту надругательства трех школьников над 10-летним мальчиком в Туве

В Туве совершено изнасилование десятилетнего школьника. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, рассказали в республиканском управлении.
В правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего. Мальчика затем отправили в больницу на врачебный осмотр. Кроме того, СК организовал проведение ряда экспертиз.
Согласно неофициальной информации, к преступлению могут быть причастны трое школьников. По словам потерпевшего, насилию он подвергся во время посещения спортивной секции.