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Депутат Певцов предложил открыть в Госдуме часовню в честь храма Параскевы Пятницы

Общество
Депутат Певцов предложил открыть в Госдуме часовню в честь храма Параскевы Пятницы

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов выступил с инициативой об открытии в одном из помещений ГД маленькой часовни в честь храма Параскевы Пятницы.

Храм стоял на месте Госдумы порядка 500 лет и был снесен в 1934 году, напомнил парламентарий в рамках XХХI Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Его слова приводит Федеральное агентство новостей.

Мероприятие началось в Кремле 26 января. Перед депутатами в ходе парламентских чтений выступает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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