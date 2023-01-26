Депутат Певцов предложил открыть в Госдуме часовню в честь храма Параскевы Пятницы

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов выступил с инициативой об открытии в одном из помещений ГД маленькой часовни в честь храма Параскевы Пятницы.
Храм стоял на месте Госдумы порядка 500 лет и был снесен в 1934 году, напомнил парламентарий в рамках XХХI Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Его слова приводит Федеральное агентство новостей.
Мероприятие началось в Кремле 26 января. Перед депутатами в ходе парламентских чтений выступает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.