Жительница Белгорода создала полноразмерный прототип Чебурашки для фильма

Жительница Белгорода Наталья Хижнякова создала полноразмерный прототип Чебурашки. Куклу использовали при съемках фильма «Чебурашка».
Хижнякова занимается созданием реалистичных игрушек. По словам женщины, создатели семейной комедии увидели ее работы и предложили ей изготовить игрушку для кинокартины.
«Она нужна для актеров, чтобы работать не с воздухом: брать за руку, поднимать, купать и выполнять любые действия», — пояснила мастер Telegram-каналу «Белгород №1».
Для работы жительнице Белгорода предоставили 3D-изображение. Хижнякову попросили сделать так, чтобы у прототипа все двигалось: руки, ноги и каждый палец.
Мастер делала не только саму игрушку, но и отстегивающиеся детали к ней, сообщает телеканал «360». При этом нужно было сделать так, чтобы отстегнуть их могли специалисты на площадке без помощи создательницы прототипа.
Жительница Белгорода создавала Чебурашку около трех месяцев, хотя обычно на игрушку у нее уходит от четырех до шести недель. Размах от уха до уха прототипа составил больше метра.