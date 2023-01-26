СК выявил новые факты убийств мирных жителей Донбасса боевиками «Азова»

В Луганске с рабочим визитом побывал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Правоохранители доложили ему, что выявили новые эпизоды расправ над мирными жителями Донбасса. К преступлениям причастны боевики «Азова»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщили в СК.
Одно из убийств произошло в апреле прошлого года в Мариуполе. Раненая женщина попросила помощи у нациста. В ответ боевик убил ее тремя выстрелами в голову. Следователи установили, что стрелял Алексей Журавский.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация