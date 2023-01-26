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Михаил Шахназаров гневно высказался в адрес Анны Нетребко после слов певицы о Кубани

Шоу-бизнес
Михаил Шахназаров гневно высказался в адрес Анны Нетребко после слов певицы о Кубани

Публицист и блогер Михаил Шахназаров гневно высказался об оперной диве Анне Нетребко после ее слов в адрес жителей Кубани. Он заявил, что артистка никогда не станет своей на Западе.

Нетребко опубликовала в социальных сетях кадры с Венской филармонии. Одна из подписчиц напомнила, что певица родом из Кубани, а к русским на Западе относятся плохо. Артистка нагрубила поклоннице и заявила, что ее любят за границей.

Шахназаров возмутился высказываниями Нетребко. Публицист считает, что она не стала бы знаменитой, если бы не Кубань. Более того, нелестные высказывания о россиянах не сделают ее своей на Западе.

«Думаете, вы в Вене или Берлине будете своей? Да никогда в жизни, тем более с таким поведением. Кажется, что статус оперной дивы и такое поведение несовместимы. Ан нет», — заявил Шахназаров изданию «Экономика сегодня».

По словам блогера, даже если жизнь нелегкая, все равно нужно обращаться с поклоном к родной земле. Он уверен, что самые великие оперные певицы никогда бы не позволили себе так высказываться о Родине.
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