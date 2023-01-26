«Яндекс» инициировал расследование утечки фрагментов кода из внутреннего репозитория

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что проводится внутреннее расследование, однако угрозы для пользователей в части неприкосновенности их личных данных и работоспособности площадки компания не видит. Репозитории не предназначены для хранения персональной информации, уточнили ее представители.