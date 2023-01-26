«Яндекс» инициировал расследование утечки фрагментов кода из внутреннего репозитория

Компания «Яндекс» начала внутреннее расследование в связи с обнаружением в открытом доступе фрагментов кода из его внутреннего репозитория, являющегося инструментом для хранения кода и работы с ним, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Утечку данных обнаружила служба безопасности «Яндекса». Между тем в компании отметили, что содержимое обнаруженных в открытом доступе фрагментов кода отличается от текущей версии репозитория, используемой в сервисах платформы.
В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что проводится внутреннее расследование, однако угрозы для пользователей в части неприкосновенности их личных данных и работоспособности площадки компания не видит. Репозитории не предназначены для хранения персональной информации, уточнили ее представители.
Источник ТАСС, близкий к «Яндексу», сообщил, что исходные коды попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников компании.