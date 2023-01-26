Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Нижневартовска пытался въехать в Белоруссию с павлинами в багажнике

Происшествия
Житель Нижневартовска пытался въехать в Белоруссию с павлинами в багажнике

Вартовчанин перевозил в багажнике трех павлинов через всю Россию с заездом в РБ. Птицы были помещены в мешки. Нарушителя задержали во время пересечения границы.

Как пишет сетевое издание «Сургутская трибуна», водитель был задержан в ППУ «Красный Камень». Таможенники передали сведения о живом грузе сотрудникам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Мужчина пояснил, что приобрел птиц в Белгородской области, но, направляясь домой в Югру, решил навестить родственников в Белоруссии. Ветинспекторы выяснили, что в багажном отделении автомобиля в пропиленовых мешках находилось три павлина.

При этом никаких ветеринарных и сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, клиническое состояние птиц и эпизоотическое благополучие местности вывоза перевозчик при себе не имел, а сама перевозка живого груза производилась с нарушением условий транспортировки, заявили в пресс-службе ведомства. Теперь птиц вернули в адрес отправителя для осуществления профилактических мероприятий. Автомобилиста, перевозившего павлинов, привлекли к административной ответственности.
водитель павлины в багажнике таможенники
Военкоры ФАН
Лучшие в аду