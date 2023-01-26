Житель Нижневартовска пытался въехать в Белоруссию с павлинами в багажнике

При этом никаких ветеринарных и сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, клиническое состояние птиц и эпизоотическое благополучие местности вывоза перевозчик при себе не имел, а сама перевозка живого груза производилась с нарушением условий транспортировки, заявили в пресс-службе ведомства. Теперь птиц вернули в адрес отправителя для осуществления профилактических мероприятий. Автомобилиста, перевозившего павлинов, привлекли к административной ответственности.