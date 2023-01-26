Житель Нижневартовска пытался въехать в Белоруссию с павлинами в багажнике

Вартовчанин перевозил в багажнике трех павлинов через всю Россию с заездом в РБ. Птицы были помещены в мешки. Нарушителя задержали во время пересечения границы.
Как пишет сетевое издание «Сургутская трибуна», водитель был задержан в ППУ «Красный Камень». Таможенники передали сведения о живом грузе сотрудникам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Мужчина пояснил, что приобрел птиц в Белгородской области, но, направляясь домой в Югру, решил навестить родственников в Белоруссии. Ветинспекторы выяснили, что в багажном отделении автомобиля в пропиленовых мешках находилось три павлина.
При этом никаких ветеринарных и сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, клиническое состояние птиц и эпизоотическое благополучие местности вывоза перевозчик при себе не имел, а сама перевозка живого груза производилась с нарушением условий транспортировки, заявили в пресс-службе ведомства. Теперь птиц вернули в адрес отправителя для осуществления профилактических мероприятий. Автомобилиста, перевозившего павлинов, привлекли к административной ответственности.