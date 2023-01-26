Правительство профинансирует стартапы 1,5 тысячи российский студентов

В этой связи Чернышенко отметил, что кабмин в течение этого года предоставит денежные средства в размере 1 млн рублей на реализацию своих идей 1,5 тысячи российских студентов. Этот показатель свидетельствует, что финансирование получат на 500 человек больше, чем в 2022 году. Согласно планам на 2024 год, на гранты смогут рассчитывать уже две тысячи учащихся, к концу 2030 года — 30 тысяч, подчеркнул Чернышенко.