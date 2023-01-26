Орнитолог Мишин заявил о «мобилизации» ворон в небе над Киевом

Огромная «туча» ворон напугала жителей Киева, однако в поведении птиц нет ничего необычного, заявил орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.
Стая ворон накануне летала над Киевом, вселяя ужас в местных жителей. Специалист объяснил поведение птиц нехваткой кормовой базы. Вороны объединяются в большие стаи и ищут новые места для пропитания, передает РИАМО.
«Ворон ни больше, ни меньше. Просто происходит мобилизация ворон в достаточно ограниченном пространстве, что связано с сокращением кормовых баз», — добавил Мишин.
Раньше птицы питались бытовыми отходами и мусором от общепита. Вокруг мест, где кормовая база еще сохраняется, и формируются стаи ворон. Речь идет о зоосадах, городских свалках и специальных площадках, где прикармливают птиц.