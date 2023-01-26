Заранее провальная затея: чем может обернуться для Эстонии запрет на судоходство через Финский залив

Во-первых, такой шаг нарушит целое множество международных договоренностей и правил, и Москва имеет все шансы выиграть арбитраж. Во-вторых, у России есть экономические рычаги воздействия, к которым она доселе не прибегала. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Ионов.