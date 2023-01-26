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Заранее провальная затея: чем может обернуться для Эстонии запрет на судоходство через Финский залив

Политика
Заранее провальная затея: чем может обернуться для Эстонии запрет на судоходство через Финский залив

Заявление эстонских властей о намерении ограничить судоходство по Финскому заливу для российских кораблей может очень плохо обернуться для Таллина.

Во-первых, такой шаг нарушит целое множество международных договоренностей и правил, и Москва имеет все шансы выиграть арбитраж. Во-вторых, у России есть экономические рычаги воздействия, к которым она доселе не прибегала. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Ионов.

Таллин может ограничить проход судов из РФ в своей «прилежащей зоне». С таким заявлением в минувший понедельник выступил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

«В ограничении судоходства по территории «прилежащей зоны» есть два момента. Во-первых, Россия может ответить экономически на все выпады другой стороны. Второй вопрос касается законности таких мер. При ООН существует Международная морская организация, она же ИМО, которая регламентирует международное судоходство. И у России есть все основания обратиться туда для защиты своих законных прав и интересов. И получить международное заключение о целесообразности и законности действий эстонской стороны. Поэтому этот вопрос лежит скорее в политической и пропагандисткой плоскости. Эстония пытается соревноваться с Латвией и Литвой в антироссийских настроениях», — рассказал эксперт.

Политолог отметил, что Эстония вообще не является субъектом международной политики и такими заявлениями пытается поднять себе «вес».

«Они должны понять одну простую вещь — они полная колония Запада. И сегодня даже в Европе на действия прибалтийских стран никто серьезно не смотрит и никто их не воспринимает. Поэтому попытки приниматься в антироссийских настроениях с Польшей, Британией или другими странами потерпят внутренний крах. Потому что европейцы все-таки сейчас «играют» другими странами против России. В том числе Эстонией. Попытка Таллина заявлять о себе в таком формате может очень негативно сказаться на двухсторонних отношениях. Мы включим рычаги экономического воздействия, что очень больно ударит по жителям. Такие инструменты у нас есть», — подытожил собеседник нашего издания.

Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова также прокомментировала ситуацию. Она заявила, что подобные намерения Таллина противоречат положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
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