Якутские художники вышли рисовать пейзажи в 50-градусный мороз

В этом году у картинной галереи в Якутске годовщина: исполняется 95 лет со дня рождения академика Афанасия Осипова, чье имя носит это учреждение. В преддверии юбилея на улицы вышли местные художники с красками и мольбертами. Живописцев не остановил даже 50-градусный мороз.
Мероприятие на природе, которое проходит в Якутске уже шестой год, обрело популярность среди местных художников. Подобно самому Афанасию Осипову, нередко писавшему зимние пейзажи в Якутии, они бесстрашно приступили к творчеству. А ведь будь всего на десять градусов холоднее — и уайт-спирит, которым разбавляют масляные краски, превратился бы в лед.
«Мне сначала показалось: в такой мороз кто выйдет рисовать? А оказалось, наш якутский народ очень даже активный в этом плане, и очень это радует», — отметила куратор пленэра, заведующая картинной галереей имени академика А. Н. Осипова Наталья Христофорова.
Участники пленэра утверждают, что холод — вовсе не помеха для искусства. Тем более, что те, кто замерз, могут пойти погреться и снова вернуться к творчеству.