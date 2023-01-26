Якутские художники вышли рисовать пейзажи в 50-градусный мороз

Мероприятие на природе, которое проходит в Якутске уже шестой год, обрело популярность среди местных художников. Подобно самому Афанасию Осипову, нередко писавшему зимние пейзажи в Якутии, они бесстрашно приступили к творчеству. А ведь будь всего на десять градусов холоднее — и уайт-спирит, которым разбавляют масляные краски, превратился бы в лед.