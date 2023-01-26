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Джерард Батлер вспомнил, как нанес травму Хилари Суонк во время съемок интимной сцены

Шоу-бизнес
Джерард Батлер вспомнил, как нанес травму Хилари Суонк во время съемок интимной сцены

Актер Джерард Батлер вспомнил, как случайно нанес травму своей коллеге Хилари Суонк во время съемок интимной сцены в фильме «P.S. Я люблю тебя».

По задумке во время стриптиза подтяжки должны были ударить Батлера по лицу, но вместо этого застежка полетела прямо в голову Суонк и нанесла ей травму.

«Она пролетела мимо меня прямо в голову Хилари, серьезно, я ее по-настоящему порезал», — рассказал Батлер в интервью для «Шоу Дрю Бэрримор».

Он вспоминает, как мгновенно опустела съемочная площадка. Суонк пришлось отвезти в больницу. Батлер признается, что остался один в трусах и ботинках и расплакался из-за случившегося.
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