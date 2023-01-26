Джерард Батлер вспомнил, как нанес травму Хилари Суонк во время съемок интимной сцены

Актер Джерард Батлер вспомнил, как случайно нанес травму своей коллеге Хилари Суонк во время съемок интимной сцены в фильме «P.S. Я люблю тебя».
По задумке во время стриптиза подтяжки должны были ударить Батлера по лицу, но вместо этого застежка полетела прямо в голову Суонк и нанесла ей травму.
«Она пролетела мимо меня прямо в голову Хилари, серьезно, я ее по-настоящему порезал», — рассказал Батлер в интервью для «Шоу Дрю Бэрримор».
Он вспоминает, как мгновенно опустела съемочная площадка. Суонк пришлось отвезти в больницу. Батлер признается, что остался один в трусах и ботинках и расплакался из-за случившегося.