Запад реализует свои планы в отношении России вне зависимости от того, какие действия предпринимает Москва. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми, сообщает «Экономика Сегодня».
По его словам, президент Владимир Путин в декабре 2021 года потребовал от НАТО гарантий безопасности РФ, что спутало Западу все карты. По словам Кедми, проблемы с поставками оружия на Украину вызваны тем, что западные страны оказались не готовы к решительным действиям России.
«Они подписали смертный приговор себе, НАТО, Западу. Потому что этот конфликт миром не кончится. И за столом переговоров он кончится только по результатам боев. К этому идет», — сказал Кедми.
По мнению эксперта, передача Киеву танков Leopard и Abrams, свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в конфликт на Украине. Однако поставки западной бронетехники не смогут переломить ситуацию на Украине, уверен Кедми.
Ранее бывший советник глав Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что именно США спровоцировали войну против России, Москва же ответила тем, что начала защищаться, сообщает «Царьград».