Кедми: спецоперация ВС РФ спутала все планы Запада в отношении России

По его словам, президент Владимир Путин в декабре 2021 года потребовал от НАТО гарантий безопасности РФ, что спутало Западу все карты. По словам Кедми, проблемы с поставками оружия на Украину вызваны тем, что западные страны оказались не готовы к решительным действиям России.