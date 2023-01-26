Основатель «Золотой малины» извинился перед 12-летней актрисой и убрал ее из номинации

Основатель антипремии «Золотая малина» Джон Уилсон извинился перед 12-летней актрисой Райан Кирой Армстронг. Юную артистку исключили из номинации после скандала.
Армстронг номинировали в категории «Худшая женская роль» за фильм «Воспламеняющая взглядом». После объявления претендентов организаторов «Золотой малины» раскритиковали в соцсетях. Коллегу поддержал молодой актер Джулиан Хиллиард, заявивший, что подвергать ребенка риску попасть под волну издевательств отвратительно.
Уилсон согласился с критикой. Он принес номинированной актрисе публичные извинения.
«Хотим сказать, что сожалеем о любой боли, которую она испытала после нашего решения», — отметил основатель «Золотой малины».
Кроме того, организаторы изменили правила. Теперь номинировать на антипремию можно лишь актеров, которым уже исполнилось 18 лет.
Фильм «Воспламеняющая взглядом» оставили в номинации в категории «Худший ремейк, плагиат или сиквел». Вручать «Золотую малину» будут 11 марта.