Паром из Владивостока в южнокорейский Донхэ перестанет перевозить пассажиров

Паром Eastern Dream, перевозящий пассажиров из Владивостока в город Донхэ в Южной Корее и обратно, 27 января остановит сообщение. Судно отправится на ежегодный профилактический ремонт.
По сообщению на официальном сайте компании-перевозчика DuWon Shipping, пассажирские перевозки на пароме будут возобновлены не ранее 14 февраля 2023 года. Первый рейс после ремонта судно совершит из Донхэ, сообщает ИА PrimaMedia.
Паром Eastern Dream был построен в 1993 году. С 2009 года он еженедельно курсирует по маршруту Владивосток — Донхэ (Южная Корея) — Сакаиминато (Япония). На несколько лет пассажирские перевозки приостанавливались, но с 2022 года паром снова вышел на маршрут. На судне могут одновременно размещаться 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. На пароме три класса кают, есть сауна, ночной клуб, бизнес-центр и магазин беспошлинной торговли.