Паром из Владивостока в южнокорейский Донхэ перестанет перевозить пассажиров

Паром Eastern Dream был построен в 1993 году. С 2009 года он еженедельно курсирует по маршруту Владивосток — Донхэ (Южная Корея) — Сакаиминато (Япония). На несколько лет пассажирские перевозки приостанавливались, но с 2022 года паром снова вышел на маршрут. На судне могут одновременно размещаться 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. На пароме три класса кают, есть сауна, ночной клуб, бизнес-центр и магазин беспошлинной торговли.