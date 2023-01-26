Супругу Икарди заподозрили в измене с новичком «Спартака» Бальде

Супруга Мауро Икарди Ванда Нара тайно встречалась с Кейта Бальде в Дубае, сообщил испанский журналист Хорди Мартин в эфире шоу Intrusos. По его информации, жена нападающего «Галатасарая» останавливалась в одном отеле с сенегальским форвардов «Спартака». Икарди догадался о поездке Ванды в Дубай по расходам на банковской карте, после чего рассказал все супруге Бальде, пишет RT. Более того, итальянский нападающий разместил переписку с ней социальных сетях, однако затем удалил публикацию.