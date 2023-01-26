Хазин раскрыл козырь Путина на случай ухудшения социально-экономической обстановки в России

Президент России Владимир Путин может уволить всю либеральную команду в правительстве. Такую вероятность допустил экономист Михаил Хазин.
Эксперт предположил действия главы государства в случае ухудшения социально-экономической обстановки в России. В своем прогнозе Хазин раскрыл козырь Путина.
Таким шагом станет увольнение всех представителей либеральной команды во власти. По словам экономиста, это будет значительным решением. Оно может привести к движению вперед и импортозамещению.
В настоящий момент Россия нуждается в экономическом росте. Его не было в стране с 2013 года, считает Хазин. Однако при действующих руководителях Минфина и Центробанка невозможно преодолеть кризис. Главным препятствием является отсутствие внутренних инвестиций. Эту проблему поможет решить «зачистка» либералов, резюмировал экономист.
С самого начала СВО на Украине Запад пытается «изолировать» Россию на мировой арене. Однако планы Европы и США рушатся один за другим. Санкции против Москвы не сработали, о чем и предупреждали в Кремле. Россия была готова к ограничениям со стороны Запада.