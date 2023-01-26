Хазин раскрыл козырь Путина на случай ухудшения социально-экономической обстановки в России

С самого начала СВО на Украине Запад пытается «изолировать» Россию на мировой арене. Однако планы Европы и США рушатся один за другим. Санкции против Москвы не сработали, о чем и предупреждали в Кремле. Россия была готова к ограничениям со стороны Запада.