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Тело школьника с привязанным грузом нашли на дне моря в Анапе

Происшествия
Тело школьника с привязанным грузом нашли на дне моря в Анапе

Труп девятиклассника обнаружили на дне моря при осмотре пляжа в Анапе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, тело 16-летнего подростка с пакетом, наполненным галькой, находилось в двух метрах от берега. Груз был привязан к шее юноши. Неподалеку от места происшествия заметили рюкзак и другие вещи погибшего.

Известно, что несовершеннолетний дистанционно обучался в московской школе. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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