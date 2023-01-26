Тело школьника с привязанным грузом нашли на дне моря в Анапе

Труп девятиклассника обнаружили на дне моря при осмотре пляжа в Анапе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, тело 16-летнего подростка с пакетом, наполненным галькой, находилось в двух метрах от берега. Груз был привязан к шее юноши. Неподалеку от места происшествия заметили рюкзак и другие вещи погибшего.
Известно, что несовершеннолетний дистанционно обучался в московской школе. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.