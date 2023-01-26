Четырем фигурантам дела о покушении на Соловьева продлили арест в Москве

Обвиняемые останутся под стражей до 24 марта. Их причастность к подготовке убийства телеведущего подтвердили эксперты и свидетели. Следствие планирует провести очные ставки. Помимо этого, ожидаются результаты психиатрических экспертиз. В связи с этим СКР попросил оставить граждан в СИЗО.