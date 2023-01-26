Четырем фигурантам дела о покушении на Соловьева продлили арест в Москве

Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста четырем фигурантам уголовного дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Обвиняемые останутся под стражей до 24 марта. Их причастность к подготовке убийства телеведущего подтвердили эксперты и свидетели. Следствие планирует провести очные ставки. Помимо этого, ожидаются результаты психиатрических экспертиз. В связи с этим СКР попросил оставить граждан в СИЗО.
Известно, что злоумышленники собирались подорвать автомобиль Соловьева. По делу задержали семь человек.