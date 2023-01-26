Санкт-Петербург второй день становится лидером по суточному числу смертей от COVID-19

Санкт-Петербург второй день подряд лидирует в антирейтинге суточной смертности от коронавируса, опережая по этому показателю Москву.
За минувшие 24 часа жертвами инфекции в Северной столице стали 11 пациентов, 110 жителей города госпитализированы, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Несмотря на статистику, губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявил о победе над болезнью. По словам градоначальника, это стало возможным, так как митрополит Варсонофий с иконой облетел Северную столицу на вертолете. При этом в городе продолжают выявлять новые случаи COVID-19.