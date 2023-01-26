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Ляйсан Утяшева начинает певческую карьеру

Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева начинает певческую карьеру

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева покоряет новую сферу деятельности. Жена комика Павла Воли объявила, что начинает певческую карьеру.

Утяшева рассказала в соцсетях, что готовится выпустить дебютную песню. Знаменитость сразу снимает клип на первую композицию.

«Я, конечно, очень переживаю», — поделилась эмоциями экс-гимнастка.

Телеведущая показала образ, в котором появится в дебютном клипе. Супруга Воли предстанет перед зрителями в красном облегающем платье с глубоким декольте.

Пока Утяшева не поделилась с поклонниками даже отрывком первой песни. Она лишь опубликовала видео, на котором стоит с микрофоном и открывает рот под чужую композицию, напоминающую музыку из индийских фильмов.

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты более десяти лет. Звездная пара воспитывает сына и дочь.
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