Ляйсан Утяшева начинает певческую карьеру

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева покоряет новую сферу деятельности. Жена комика Павла Воли объявила, что начинает певческую карьеру.
Утяшева рассказала в соцсетях, что готовится выпустить дебютную песню. Знаменитость сразу снимает клип на первую композицию.
«Я, конечно, очень переживаю», — поделилась эмоциями экс-гимнастка.
Телеведущая показала образ, в котором появится в дебютном клипе. Супруга Воли предстанет перед зрителями в красном облегающем платье с глубоким декольте.
Пока Утяшева не поделилась с поклонниками даже отрывком первой песни. Она лишь опубликовала видео, на котором стоит с микрофоном и открывает рот под чужую композицию, напоминающую музыку из индийских фильмов.
Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты более десяти лет. Звездная пара воспитывает сына и дочь.