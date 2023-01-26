Политолог Носович оценил перспективы диалога России со странами Прибалтики

Российский политолог Александр Носович прокомментировал понижение уровня дипотношений России с прибалтийскими странами.
По мнению Носовича, Россия просто приводит в соответствие с реальностью официальный статус дипотношений с русофобскими властями Литвы, Латвии и Эстонии. Поэтому ничего по большому счету не изменится, сообщает Pravda.Ru.
Как напомнил Носович, Россия еще несколько лет назад закрыла все свои торговые представительства в странах Балтии, которые отвечали за развитие экономических связей. Страны Прибалтики сами реализуют курс на разрыв торговых и энергетических связей с Россией.