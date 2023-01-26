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Политолог Носович оценил перспективы диалога России со странами Прибалтики

Политика
Политолог Носович оценил перспективы диалога России со странами Прибалтики

Российский политолог Александр Носович прокомментировал понижение уровня дипотношений России с прибалтийскими странами.

По мнению Носовича, Россия просто приводит в соответствие с реальностью официальный статус дипотношений с русофобскими властями Литвы, Латвии и Эстонии. Поэтому ничего по большому счету не изменится, сообщает Pravda.Ru.

Как напомнил Носович, Россия еще несколько лет назад закрыла все свои торговые представительства в странах Балтии, которые отвечали за развитие экономических связей. Страны Прибалтики сами реализуют курс на разрыв торговых и энергетических связей с Россией.
россия Прибалтика дипотношения
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