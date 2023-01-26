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Беременная жительница Приморья родила мертвого ребенка, приняв настоящие схватки за ложные

Общество

Беременная женщина в Приморском крае перепутала настоящие схватки с ложными и не стала вызывать скорую помощь. В итоге ребенок умер при родах.

Беременная жительница Приморья родила мертвого ребенка, приняв настоящие схватки за ложные

Женщина была на 39 неделе беременности, срок родов ставили на начало февраля, сообщает ИА PrimaMedia. Когда у нее в животе появились странные ощущения, похожие на схватки, она решила что они ложные.

Спустя семь часов у нее начались роды. В скорую помощь супруги решили не звонить, а рожать дома. Ребенок появился на свет мертвым. По предварительным данным, младенец умер от асфиксии. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Матери может грозить до двух лет лишения свободы.
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