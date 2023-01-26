Беременная жительница Приморья родила мертвого ребенка, приняв настоящие схватки за ложные

Спустя семь часов у нее начались роды. В скорую помощь супруги решили не звонить, а рожать дома. Ребенок появился на свет мертвым. По предварительным данным, младенец умер от асфиксии. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Матери может грозить до двух лет лишения свободы.