Глава минобороны Италии заявил, что Рим не станет передавать Киеву артиллерийские системы

В новый пакет итальянской военной помощи Украине не вошли артиллерийские системы и наземные средства ведения боевых действий. Об этом в интервью изданию la Stampa рассказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
По его словам, военная помощь Киеву никогда не превзойдет объемы, которые бы отразились негативным образом на безопасности Италии.
«Я не могу говорить о содержании декретов, принятых прежним правительством. В том декрете, что будет принят этим, не предусмотрено артиллерийское вооружение», — заявил Крозетто.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что общий объем военной помощи, предоставляемый Римом Киеву, составил около миллиарда евро.