Новый механизм распределения квот для промысла лососевых рыб могут утвердить в России

С 2008 года добыча анадромных видов рыб (горбуша, нерпа и другие лососевые) осуществлялась на специальных рыболовных участках на конкурсной основе на срок от 10 до 25 лет. В 2021 году Госдума в первом чтении приняла поправки к закону «О рыболовстве», которые вызывали у участков промысла опасения возникновения аукционов.