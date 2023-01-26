Новый механизм распределения квот для промысла лососевых рыб могут утвердить в России

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил о новом механизме предоставления прав на рыболовные участки для добычи лососевых.
Суть в том, чтобы на законодательном основании ввести распределение квот на промысел по принципу «инвестиционного нормирования», уточняет издание. Детали инициативы ведомства раскрывает РБК.
С 2008 года добыча анадромных видов рыб (горбуша, нерпа и другие лососевые) осуществлялась на специальных рыболовных участках на конкурсной основе на срок от 10 до 25 лет. В 2021 году Госдума в первом чтении приняла поправки к закону «О рыболовстве», которые вызывали у участков промысла опасения возникновения аукционов.
Условия для многих участников при этом могли оказаться заведомо невыполнимы, объяснил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Теперь же предлагается предоставлять «добросовестным» пользователям, которые исполнили свои обязательства, заключать договора без проведения торгов. Оценка «добросовестности» еще не определена, так как документ пока находится на доработке.
Договоры будут заключаться сроком до 25 лет. По данным Росрыболовства, срок действия нынешних договоров с пользователями по большинству лососевых участков истекает в 2027–2028 годах.