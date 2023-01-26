Итальянский генерал Бертолини заявил, что НАТО ведет против России «необъявленную войну»

Массовая и согласованная отправка западными странами своих тяжелых танков киевскому режиму свидетельствует о том, что НАТО пытается вести «необъявленную войну» против России и все глубже увязает в острой фазе украинского кризиса. Об этом заявил итальянский генерал Марко Бертолини.