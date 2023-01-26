Итальянский генерал Бертолини заявил, что НАТО ведет против России «необъявленную войну»

Массовая и согласованная отправка западными странами своих тяжелых танков киевскому режиму свидетельствует о том, что НАТО пытается вести «необъявленную войну» против России и все глубже увязает в острой фазе украинского кризиса. Об этом заявил итальянский генерал Марко Бертолини.
Он отметил в интервью изданию Il Giornal, что для начала полноценного вооруженного конфликта Североатлантическому альянсу уже не нужны официальные заявления и тем более дискуссии на национальном уровне.
«НАТО принимает непосредственное участие. Официально, еще не со своими людьми, но, конечно, с собственной силой», — подчеркнул генерал ВС Италии.
Бертолини отметил, что Альянс использует в качестве элементов агрессии против России разностороннюю поддержку украинских националистов, пытается конфисковать российские активы и в целом оперирует «лексиконом войны».
Ранее «Царьград» рассказал, какую еще боевую технику хотят получить украинские власти от государств НАТО.