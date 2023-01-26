Страны ЕС начнут выдавать Киеву подлежащих мобилизации украинцев

Литва и Латвия первыми откликнулись на просьбу Киева. Бывший министр юстиции, а ныне мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс публично выразил готовность «помогать украинской стороне разыскивать и возвращать украинских военнообязанных». Глава латвийского Лиепаи Гунарс Ансиньш также заявил, что окажет содействие в возвращении украинских мужчин на родину, чтобы они «исполнили свой воинский долг».