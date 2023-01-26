Страны ЕС начнут выдавать Киеву подлежащих мобилизации украинцев

Несколько европейских стран пообещали Украине выдавать подлежащих мобилизации мужчин.
Литва и Латвия первыми откликнулись на просьбу Киева. Бывший министр юстиции, а ныне мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс публично выразил готовность «помогать украинской стороне разыскивать и возвращать украинских военнообязанных». Глава латвийского Лиепаи Гунарс Ансиньш также заявил, что окажет содействие в возвращении украинских мужчин на родину, чтобы они «исполнили свой воинский долг».
Сейчас на Украине проходит очередная волна мобилизации. В соцсетях распространяются видео, как силовики задерживают мужчин призывного возраста. В некоторых случаях те, кто разносят повестки, ездят вместе с врачами скорой помощи, чтобы попасть на закрытую территорию.