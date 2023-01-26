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Патриарх Кирилл предложил исключить аборт из бесплатных медуслуг и назвал его горем

Общество
Патриарх Кирилл предложил исключить аборт из бесплатных медуслуг и назвал его горем

Аборт является горем для женщины, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он предложил исключить процедуру из списка бесплатных медицинских услуг.

Глава Русской православной церкви обратился к депутатам с идеей об увеличении декретного отпуска и помощи в социальной защите женщин. Однако аборт следует исключить из перечня бесплатных медуслуг, приводит слова патриарха Федеральное агентство новостей.

«Аборт — это горе для женщины», — подчеркнул Кирилл.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с инициативой разрешить искусственное прерывание беременности замужним женщинам лишь с согласия супруга.
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