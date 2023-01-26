Российские и сербские ветераны учредили медаль имени Альберта Андиева в память о русских добровольцах

Российские «Ветеранские вести», «Военный синдикат Сербии» и сербская ветеранская организация «Царь Душан Сильный» заключили соглашение об учреждении памятной медали имени Альберта Андиева. Эта награда посвящена памяти русских добровольцев, воевавших за свободу и независимость Сербии.
Решение об учреждении медали было принято руководителями организаций Вячеславом Калининым, Новицей Античем и бригадным генералом Стояном Коньиковацем, сообщают «Ветеранские вести».
Уроженец Южной Осетии Андиев в 1999 году по собственному желанию приехал в Югославию, против которой развязали войну албанские сепаратисты из так называемой «Армии освобождения Косово». Добровольца взяли на службу снайпером. Он воевал под началом легендарного воина Сербской Армии генерал-майора Божидара Делича. В боях Альберт Андиев потерял глаз, был ранен в руку. По окончании боевых действий он решил остаться в Сербии, женился у него родился сын Лазарь.
Позже Андиев приезжал в воюющий Донбасс, чтобы морально поддержать жителей народных республик. В 2021 году Альберт Андиев умер от коронавируса.
Памятная медаль имени Альберта Андиева будет изготовлена российским Императорским Монетным Двором и будет вручаться сербским и российским ветеранам-добровольцам, которые внесли свой значительный вклад в борьбу за независимость Сербии и России.