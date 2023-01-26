Российские и сербские ветераны учредили медаль имени Альберта Андиева в память о русских добровольцах

Уроженец Южной Осетии Андиев в 1999 году по собственному желанию приехал в Югославию, против которой развязали войну албанские сепаратисты из так называемой «Армии освобождения Косово». Добровольца взяли на службу снайпером. Он воевал под началом легендарного воина Сербской Армии генерал-майора Божидара Делича. В боях Альберт Андиев потерял глаз, был ранен в руку. По окончании боевых действий он решил остаться в Сербии, женился у него родился сын Лазарь.