Волгоградские ученые сообщили о последствиях встречи с астероидом 27 января

Как пишет vlg.aif.ru, небесное тело пролетит над земной поверхностью всего в 3,5 тыс. км. По информации NASA, его диаметр – 3,8-8,5 м, это где-то в два раза меньше, чем диаметр Челябинского метеорита. Траектория движения проляжет между низкой околоземной и геостационарной орбитами: на первой работает МКС, на второй действуют геостационарные спутники. Ближе всего астероид подойдет к Земле в 00.17 по местному времени, отметили исследователи.