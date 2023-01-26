Волгоградские ученые сообщили о последствиях встречи с астероидом 27 января

Астероид 2023 BU пройдет рядом с нашей планетой 27 января. О том, каких последствий можно ожидать от этого астрономического события, рассказали специалисты Волгоградского планетария.
Как пишет vlg.aif.ru, небесное тело пролетит над земной поверхностью всего в 3,5 тыс. км. По информации NASA, его диаметр – 3,8-8,5 м, это где-то в два раза меньше, чем диаметр Челябинского метеорита. Траектория движения проляжет между низкой околоземной и геостационарной орбитами: на первой работает МКС, на второй действуют геостационарные спутники. Ближе всего астероид подойдет к Земле в 00.17 по местному времени, отметили исследователи.
По словам ученых, несмотря на то, что астероид 2023 BU окажется в 100 раз ближе к нашей планете, чем Луна, угрозы для Земли он не несет. Увидеть этот космический объект невооруженным взглядом нельзя. Прямую трансляцию явления осуществит проект «Виртуальный Телескоп» 26 января в 22.15 по московскому времени.