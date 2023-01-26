России и Белоруссии предложили выступить на Азиатских играх в Ханчжоу

Представители Олимпийского комитета Азии предложили России и Белоруссии выступить на Азиатских играх в 2023 году. Турнир пройдет с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Гуанчжоу восточной провинции Чжэцзя. Азиатские игры традиционно проводятся каждые четыре года.