Патрушев обвинил США и НАТО в попытках затянуть конфликт на Украине

США и НАТО стали полноценными участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его на как можно больший срок, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Патрушев также назвал украинский кризис итогом подготовки США к гибридной войне с Россией, которая шла на протяжении многих лет.
«Даже с окончанием «горячей фазы» конфликта на украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников», — высказался политик.
Патрушев обвинил США в попытках отстоять за собой старую форму геополитического мироустройства с единственным центром влияния в виде Белого дома.