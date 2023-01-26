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Патрушев обвинил США и НАТО в попытках затянуть конфликт на Украине

Армия
Патрушев обвинил США и НАТО в попытках затянуть конфликт на Украине

США и НАТО стали полноценными участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его на как можно больший срок, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Патрушев также назвал украинский кризис итогом подготовки США к гибридной войне с Россией, которая шла на протяжении многих лет.

«Даже с окончанием «горячей фазы» конфликта на украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников», — высказался политик.

Патрушев обвинил США в попытках отстоять за собой старую форму геополитического мироустройства с единственным центром влияния в виде Белого дома.
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