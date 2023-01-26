Politico: Германия нуждается в США из-за политики безопасности

По словам опрошенных американских чиновников и экспертов, решение проблемы с предоставлением танков Leopard киевскому режиму поможет ФРГ только в краткосрочной перспективе. Немецкий канцлер Олаф Шольц может быть доволен тем, что Вашингтон прислушался к Берлину. Плюс ко всему главе правительства не придется отчитываться за это на Мюнхенской конференции, которая состоится в феврале.