Politico: Германия нуждается в США из-за политики безопасности

Власти Германии не хотят или не могут взять на себя ответственность за политику безопасности, поэтому им нужны США. Об этом говорится в статье издания Politico.
По словам опрошенных американских чиновников и экспертов, решение проблемы с предоставлением танков Leopard киевскому режиму поможет ФРГ только в краткосрочной перспективе. Немецкий канцлер Олаф Шольц может быть доволен тем, что Вашингтон прислушался к Берлину. Плюс ко всему главе правительства не придется отчитываться за это на Мюнхенской конференции, которая состоится в феврале.
«Сейчас ясно как никогда, что Германия не может — или не хочет взять на себя бразды правления политикой безопасности. Ей нужно, чтобы Америка стояла прямо за ней», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что власти США и Германии приняли решение о передаче Украине боевых танков Abrams и Leopard.