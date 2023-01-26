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Мужчина поджег дом с тремя детьми из мести бывшей супруге в Нижегородской области

Происшествия
Мужчина поджег дом с тремя детьми из мести бывшей супруге в Нижегородской области

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области. Мужчина поджег дом, в котором находились трое его детей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в Семеновском районе. По информации издания, злоумышленник решил отомстить бывшей супруге, которая ушла от него несколько лет назад. Когда женщина отправилась на работу, гражданин попытался попасть в дом. Однако дочери в возрасте 4,7 и 13 лет не пустили отца. В результате тот облил строение бензином и устроил пожар.

Несовершеннолетним удалось спастись. Поджигателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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