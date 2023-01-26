Парламент и Высший госсовет Ливии обвинили внешние стороны в срыве политического процесса

В завершение участники переговоров отметили, что продолжат свои встречи до тех пор, пока не сформулируют конкретную дорожную карту, имеющую четкие временные рамки. Ранее парламент и ВГС неоднократно отменяли или переносили совместные заседания. Еще неделю назад спикер Палаты представителей Агила Салех заявлял, что сближение с ВГС происходит лишь на словах, но не на деле.