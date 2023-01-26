Парламент и Высший госсовет Ливии обвинили внешние стороны в срыве политического процесса

Триполи, 26 января. Члены Палаты представителей и Высшего государственного совета (ВГС) обсудили развитие политической ситуации в стране и способы выхода из тупика, в котором она оказалась.
Переговоры прошли при участии первого заместителя спикера парламента Фаузи ан-Нувайри и вице-председателя ВГС Гаджи Мухтара. Встреча состоялась на фоне ряда международных событий, оказывающих влияние на внутриполитическое урегулирование Ливии.
«Этап, через который проходит страна, является решающим. Поэтому крайне важно, чтобы Палата представителей и Высший государственный совет работали совместно и взаимодействовали со всеми активными партиями», — говорится в итоговом заявлении участников заседания.
Члены обоих организаций подчеркнули, что нынешний этап требует общенационального партнерства. Ни одна структура не может в одностороннем порядке принимать политические, экономические решения или выдвигать инициативы в области безопасности.
«Работа должна выполняться через институты, а не отдельными лицами или партиями, чьи устремления могут расходиться с требованиями высших интересов страны», — отмечено в заявлении.
Палата представителей и ВГС призвали все национальные силы работать сообща для объединения государственных институтов и достижения стабильности в преддверии проведения всеобщих президентских и парламентских выборов. Обе структуры потребовали от Организации Объединенных Наций как одной из сторон урегулирования выполнить свою миссию, прекратить региональное и международное вмешательство, сбивающее с толку политический процесс в Ливии, и поддержать внутренние и национальные решения государства.
В завершение участники переговоров отметили, что продолжат свои встречи до тех пор, пока не сформулируют конкретную дорожную карту, имеющую четкие временные рамки. Ранее парламент и ВГС неоднократно отменяли или переносили совместные заседания. Еще неделю назад спикер Палаты представителей Агила Салех заявлял, что сближение с ВГС происходит лишь на словах, но не на деле.