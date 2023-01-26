В РПЦ предложили разрешить аборты замужним женщинам только с согласия супруга

Замужним женщинам следует разрешить делать аборты только с согласия супруга, заявили в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Синодальная комиссия Русской православной церкви выступила с идеей ввести норму, по которой для искусственного прерывания беременности по желанию замужней женщине необходимо не только ее собственное решение, но и согласие супруга.
Священник Федор Лукьянов подчеркнул, что в законодательстве следует предусмотреть обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода.