Систему по выявлению просроченной продукции запустят в России в тестовом режиме

Систему запустят в тестовом режиме 1 февраля, она будет работать до 1 августа на добровольной основе. Эксперимент необходим для отлаживания механизма, который позволит исключить продажу просроченных товаров и незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции.