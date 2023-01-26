Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Систему по выявлению просроченной продукции запустят в России в тестовом режиме

Общество
Систему по выявлению просроченной продукции запустят в России в тестовом режиме

Эксперимент с системой по выявлению просроченных товаров в ближайшее время начнут реализовывать в России, сообщили в пресс-службе правительства.

Систему запустят в тестовом режиме 1 февраля, она будет работать до 1 августа на добровольной основе. Эксперимент необходим для отлаживания механизма, который позволит исключить продажу просроченных товаров и незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции.

Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение о внедрении системы правительству ранее дал президент России Владимир Путин.
просроченные товары россия эксперимент
Военкоры ФАН
Лучшие в аду