Военкор Котенок: Запад собирает на Украине «бронированный кулак» против русской армии

Накануне президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams. Как сообщил ФАН военный аналитик Юрий Котенок, это крайне неприятная новость для российских военных, но при достаточной подготовке с этими машинами вполне можно бороться.
Накануне глава Белого дома объявил об этом на брифинге, посвященном поддержке Украины. «Я заявляю, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams — это эквивалентно одному украинскому батальону. Глава Минобороны Ллойд Остин рекомендовал этот шаг», — рассказал Байден. Он добавил, что отправка тяжелой техники Киеву «займет время», но это время США намерены потратить на обучение украинских военных использованию M1 Abrams, которое «начнется как можно скорее». Также Байден пообещал продолжать поддержку Украины и заявил, что «передача США военной помощи Киеву не несет угрозы для России».
По словам Байдена, лидеры стран Запада хотят, чтобы боевые действия в Украине завершились. «Мы все хотим завершения боев, но это должно произойти на справедливых для Киева условиях», — сообщил президент США, добавив, что Украина готовит контрнаступление. Впрочем, чуть позже представитель администрации США заявила, что доставка танков М1 Abrams на Украину «потребует месяцев». Причем, помимо самих танков, Киеву предоставят восемь ремонтно-эвакуационных машин для их обслуживания. Кроме того, США начинают работу над программой подготовки украинских танкистов для использования Abrams.
В целом, уточнили в Белом доме, Киев для решения задач в рамках ближайших операций получит от Запада сотни единиц бронетехники, в частности танков. Стоимость 31 танка Abrams М1 в Пентагоне оценили в 400 миллионов долларов. Американские военные отметили, что сейчас Киеву необходимо как минимум 500 танков, чтобы «противостоять новому раунду наступательных операций, которые готовит российская армия с приближением весны».
Как сообщил ФАН военный аналитик Юрий Котенок, сейчас Запад пытается таким образом компенсировать недостающую мощь украинским формированиям, чтобы потом погнать их на восток.
«Когда анонсированные Байденом поставки танков могут реализоваться? Думаю, на это уйдет, как минимум, несколько месяцев. Но в случае, если западные державы будут торопиться, то первые подразделения из основных западных танков могут быть сформированы уже к весне. Киев постоянно просит «западных партнеров» ускорить этот процесс, потому что российские войска на нескольких направлениях уже фактически перешли в полноценное наступление, и прорвали оборону ВСУ», — указал военный эксперт.
Жалобные вопли Зеленского, безусловно, подстегивают Запад побыстрее начать поставки танков — те же Abrams М1, скорее всего, будут поставлены Киеву из Европы, считает аналитик.
«Расчет делается на то, что Америка поставит в ВСУ три десятка своих танков, Германию также принудили к поставке Leopard 2, пусть и не самых последних модификаций, ряд других стран НАТО также выразил желание предоставить Киеву по несколько танков. Причем страны альянса будут поставлять Украине не только танки, но и другую бронетехнику — БМП Bradley, Striker, Marder и многое другое. Расчет Запада в том, чтобы усилиями разных стран собрать остро необходимый Украине «бронированный кулак» в несколько сотен машин — в диапазоне от 200 до 500 единиц, чтобы использовать его на различных участках фронта против русской армии», — говорит эксперт.
По мнению Котенка, сам факт начала поставок Abrams М1 и Leopard 2 говорит о том, что на сегодня потери Украины в бронетехнике более чем серьезны.
«Запад пытается таким образом компенсировать недостающую мощь украинским формированиям, и погнать их вперед, на восток. Это грозит очень серьезным обострением ситуации на линии фронта, а также дальнейшим ужесточением боев. Впрочем, на отдельных участках они уже сегодня носят яростный характер, как, например, в Бахмуте, — указал аналитик. — Понятно, что основные боевые танки НАТО — это не какое-то «чудо-оружие», способное радикально изменить ситуацию на линии фронта. Тем не менее, возникает логичный вопрос к нашему командованию — где попытки уничтожить мосты через Днепр, железнодорожные узлы, логистические терминалы, а также другую транспортную инфраструктуру? Потому что довезти всю эту тяжелую и дорогую натовскую технику на тралах и тягачах до фронта — это очень сложная операция, которую, к тому же, трудно скрыть от нашей разведки».
По мнению Котенка, натовскую тяжелую технику будут доставлять на восточный фронт всего по нескольким мостам через Днепр, и все они — далеко не новые, с выработанным ресурсом.
«Поэтому одна из главных задач российских военных — уничтожить эти пути подъезда, чтобы максимально затруднить доставку техники на линию фронта. Причем делать все это нужно уже сейчас! Военные эксперты и политологи говорят о необходимости таких шагов уже полгода, и сейчас необходимость этого стоит, как никогда остро, — отметил аналитик. — Среди других способов борьбы ВС России с натовской техникой — это «минные засады», тщательное противотанковое минирование территорий, насыщение наших боевых порядков гранатометами — ручными и станковыми, ПТУРами, ПТУРСами и т. д».
Никакая бронетехника, поставляемая Киеву Западом, не является неуязвимой — те же Abrams М1 и Leopard 2 прекрасно подбивались и горели и в Ираке, и в Афганистане, напомнил аналитик.
«Причем арабам удавалось «доставать» их даже из РПГ советского образца — просто нужно знать, куда бить и как. При этом по системам связи натовские танки превосходят основные российские Т-72, но по дальности орудийных выстрелов этого преимущества нет. То есть, с ними вполне можно сражаться, хотя это достаточно серьезное оружие, — отметил Котенок. — По данным западных СМИ, украинские экипажи уже проходят обучение управлению теми же Leopard 2. Но, даже после обучения, эти экипажи противник вряд ли сразу же бросит в бой — просто потому, что через эти танки нужно «прогнать» как можно больше личного состава. Если же танковый батальон сразу кинуть на ЛБС, то значительная его часть вскоре будет уничтожена или поломана».
В любом случае, сам факт начала поставок Западом основных боевых танков НАТО — крайне неприятный факт для российских военных, указал он.
«Нашим военным нужно готовиться к тому, что вскоре противник начнет применять против нас самые разные модификации натовских вооружений. В целом, этот процесс читался и ранее. Тем не менее, никакой паники по поводу попадания в руки ВСУ современных западных танков быть не должно. Например, те же РСЗО HIMARS, которые американцы давно поставили в ВСУ — оружие намного страшнее. А здесь — ну, броня, да, она имеет свои преимущества и недостатки. Особенно, с учетом украинских черноземов, в которых вязнет любая техника. Поэтому я уверен, что наши военные будут столь же успешно сжинать Abrams М1 и Leopard 2, как наши предки жгли гитлеровские «Тигры» в ходе Великой Отечественной. И никакие новейшие технические «примочки», которыми напичканы эти танки, в конечном итоге украинцам не помогут», — заключил Юрий Котенок.
Напомним, 25 января украинский президент Владимир Зеленский после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что «Киеву нужны самолеты и дальнобойные ракеты». Зеленский сообщил, что требуется не только «открыть поставки дальнобойных ракет», но и есть необходимость развивать «сотрудничество в артиллерии». Также, по его словам, Киеву и Западу нужно «выйти на поставки самолетов». Ранее власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard 2. Берлин в качестве условия начала поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. Всего Киеву готовы предоставить танки как минимум 12 стран НАТО.