Военкор Котенок: Запад собирает на Украине «бронированный кулак» против русской армии

Напомним, 25 января украинский президент Владимир Зеленский после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что «Киеву нужны самолеты и дальнобойные ракеты». Зеленский сообщил, что требуется не только «открыть поставки дальнобойных ракет», но и есть необходимость развивать «сотрудничество в артиллерии». Также, по его словам, Киеву и Западу нужно «выйти на поставки самолетов». Ранее власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard 2. Берлин в качестве условия начала поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. Всего Киеву готовы предоставить танки как минимум 12 стран НАТО.