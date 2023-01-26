Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров написал песню о тяжелой жизни предателя

Уволенный из Московского Художественного театра имени А. П. Чехова народный артист России Дмитрий Назаров написал песню о тяжелой жизни предателя.
Назаров спел для подписчиков в социальных сетях. В своей композиции он признался, что не испытывает душевного спокойствия, а соседи зовут его предателем Родины.
«Мне сосед кричит: «Предатель Родины!», — а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а, проспавшись, вновь хрипит, что я дурак», — спел Назаров на своем YouTube-канале.
Актер вместе со своей супругой Ольгой Васильевой активно критикует Россию. Поклонники считают, что именно из-за позиции семейной пары худрук МХТ Константин Хабенский принял решение об их увольнении.