Пропавший с экранов Ургант сходил на мюзикл в Москве в компании Хрусталева и Гудкова

Телеведущий и актер Иван Ургант снова вышел в свет в Москве. Пропавший с экранов шоумен сходил на мюзикл в компании коллег — Дмитрия Хрусталева и Александра Гудкова.
Знаменитости посмотрели постановку под названием «Ничего не бойся, я с тобой», которую показали в Театре МДМ. После мюзикла Ургант, Хрусталев и Гудков встретились с артистами за кулисами. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.
«Где-то в начале второго акта практически перестаешь бояться», — пошутил Ургант, делясь мнением о постановке.
Шоумены похвалили мюзикл и прозвучавшие в нем песни. Знаменитости также поблагодарили артистов, задействованных в спектакле.
Напомним, Ургант пропал с экранов в конце февраля прошлого года — именно тогда перестало выходить его шоу «Вечерний Ургант». Недавно появились слухи о скором возвращении программы в эфир, но телеведущий их опроверг.