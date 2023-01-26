Президент Буркина-Фасо обсудил с главой МИД Того перспективы сотрудничества

«Мы пришли заверить Ибрагима Траоре от имени президента Того Фора Гнасинбге, что по-прежнему готовы поддерживать связи с Буркина-Фасо. Наш визит — это послание дружбы как народу, так и правительству союзного государства», — заявил Робер Дюссэ.