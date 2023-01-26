Президент Буркина-Фасо обсудил с главой МИД Того перспективы сотрудничества

Уагадугу, 26 января. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре провел переговоры с министром иностранных дел Республики Того Робером Дюссэ.
Чиновники обсудили перспективы двустороннего партнерства в различных сферах. Политики отметили, что страны связывают многовековые устойчивые отношения.
«Мы пришли заверить Ибрагима Траоре от имени президента Того Фора Гнасинбге, что по-прежнему готовы поддерживать связи с Буркина-Фасо. Наш визит — это послание дружбы как народу, так и правительству союзного государства», — заявил Робер Дюссэ.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов и глава правительства республики Аполлинер Кьелем де Тамбела обсудили векторы комплексного партнерства. Чиновники отметили дружественные отношения двух стран и подчеркнули необходимость развития всестороннего сотрудничества.
Стороны уделили особое внимание проблеме безопасности в Сахаро-Сахельском регионе. Политики считают, что стабилизировать обстановку можно лишь совместными усилиями.