Петербуржец получил сотрясение мозга из-за упавшей сосульки на улице Бабушкина

В Петербурге сосулька обрушилась на голову 30-летнему местному жителю. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает портал «Невские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел у дома на улице Бабушкина. Медики диагностировали у пациента сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное.
Еще прошлой зимой петербуржцы массово направляли жалобы в городскую администрацию, указывая на некачественную уборку улиц. Из-за заваленных снегом дорог и свисающих с крыш глыб льда страдали как пешеходы, так и водители. Однако губернатор Александр Беглов проигнорировал ситуацию, а проблема так и осталась актуальной.