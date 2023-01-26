Петербуржец получил сотрясение мозга из-за упавшей сосульки на улице Бабушкина

Еще прошлой зимой петербуржцы массово направляли жалобы в городскую администрацию, указывая на некачественную уборку улиц. Из-за заваленных снегом дорог и свисающих с крыш глыб льда страдали как пешеходы, так и водители. Однако губернатор Александр Беглов проигнорировал ситуацию, а проблема так и осталась актуальной.