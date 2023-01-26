Во время рейда в Дженине израильские военные убили четверых палестинцев

Силовики препятствовали работе врачей и не давали им оказывать помощь пострадавшим.
По меньшей мере четверо палестинцев погибли в результате рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан, сообщает издание Al Jazeera. По данным местных источников, еврейские правоохранители штурмовали государственную больницу в городе Дженин.
Министр здравоохранения Палестины Мэй аль-Кайла заявила, что в ходе налета израильтяне применили боевые патроны, а также распылили баллончики со слезоточивым газом, который проник в педиатрическое отделение больницы. Отмечается также, что одной из погибших в результате нападения стала пожилая женщина. При этом еще не менее 16 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент опознан только один из убитых — 24-летний Саиб Иссам Зрейки. Есть данные, что силовики препятствовали работе медиков и не позволили бригадам скорой помощи приблизиться к пострадавшим.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила СМИ проведение операции в Дженине, однако сведения о ее причинах и целях не приводятся. Очевидцы говорят о присутствии в месте происшествия нескольких единиц бронированной техники и работе снайперов, прикрывающих солдат.
Теперь число жертв израильтян с начала года достигло 24 человек. Эта цифра включает в себя как членов радикальных группировок, так и гражданских, большинство из которых скончались в результате огнестрельных ранений. В то же время по итогу всего 2022 года после подобных рейдов погибли в общей сложности свыше 170 палестинцев.
Тот факт, что только в январе число убитых арабов уже превысило два десятка, заставляет местных жителей беспокоиться. Они убеждены, что в дальнейшем интенсивность антипалестинских операций ЦАХАЛ только увеличится. При этом насилие в отношении палестинцев применяют не только израильские военные, но и простые граждане, проживающие в незаконных поселениях на Западном берегу.