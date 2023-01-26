Во время рейда в Дженине израильские военные убили четверых палестинцев

Теперь число жертв израильтян с начала года достигло 24 человек. Эта цифра включает в себя как членов радикальных группировок, так и гражданских, большинство из которых скончались в результате огнестрельных ранений. В то же время по итогу всего 2022 года после подобных рейдов погибли в общей сложности свыше 170 палестинцев.