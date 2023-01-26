ФСБ и прокуратура выявили хищение средств гособоронзаказа в Ростовской области

В Ростовской области в рамках реализации госконтракта произошло крупное хищение бюджетных средств. Факт мошенничества выявили сотрудники ФСБ и военной прокуратуры.
По версии силовиков, к преступлению причастны трое лиц, занимающих высокие должности в организациях. Злоумышленники вносили в официальную документацию заведомо завышенные расчеты о себестоимости изготовления составной части ракеты. Подследственным удалось похитить 63 миллиона рублей.
Крупное хищение ранее было выявлено в Новом Уренгое. Обвиняемым является руководитель фонда, сумма ущерба превысила 150 миллионов рублей, сообщило издание URA.RU.