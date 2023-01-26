Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ФСБ и прокуратура выявили хищение средств гособоронзаказа в Ростовской области

Происшествия
ФСБ и прокуратура выявили хищение средств гособоронзаказа в Ростовской области

В Ростовской области в рамках реализации госконтракта произошло крупное хищение бюджетных средств. Факт мошенничества выявили сотрудники ФСБ и военной прокуратуры.

По версии силовиков, к преступлению причастны трое лиц, занимающих высокие должности в организациях. Злоумышленники вносили в официальную документацию заведомо завышенные расчеты о себестоимости изготовления составной части ракеты. Подследственным удалось похитить 63 миллиона рублей.

Крупное хищение ранее было выявлено в Новом Уренгое. Обвиняемым является руководитель фонда, сумма ущерба превысила 150 миллионов рублей, сообщило издание URA.RU.
хищение прокуратура ракета
Военкоры ФАН
Лучшие в аду