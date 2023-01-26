Кто такой Писториус и чего от него ждать: темные стороны биографии нового министра обороны ФРГ

О новом министре обороны Борисе Писториусе широким массам известно не многое, тем не менее сейчас самый подходящий момент, чтобы изучить эту политическую фигуру. Во-первых, Германия является локомотивом Евросоюза, а во-вторых, именно эта страна координирует поставки вооружений киевскому режиму.
В авторской колонке для ФАН правозащитник, президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей, рассказал о темных сторонах биографии Писториуса, которые характеризуют нового главу Бундесвера, как человека весьма жесткого и отнюдь не демократичного. Мурей отметил, что Писториус вполне может создать проблемы всей Европе, а также впоследствии подвинуть канцлера Германии Олафа Шольца.
Тонкий политик с жесткими взглядами и серьезными амбициями. Колонка Гарри Мурея
Давайте попробуем разобраться с новым персонажем на политической арене — министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Это весьма интересный представитель так называемого правого крыла социал-демократов и по своим убеждениям и взглядам он очень близок к бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, который сегодня подвергается в Германии не просто гонениям — фактически на него наложена анафема за то, что он отказался участвовать в откровенной травле и проведения враждебной политики в отношении России.
Писториус — очень тонкий, очень серьезный политик с весьма жесткими взглядами, которые конечно сформировались не вчера. Но ответ на вопрос: как долго он удержится на посту министра обороны, зависит от многих факторов, которые мы постараемся аккуратно рассмотреть через «лупу».
В политику по «наследству»
Новый министр обороны — это яркий представитель местных элит. То есть человек, который смог хорошо развиться на местном уровне не только благодаря своим талантам, но и за счет хорошей «наследственности» и влиятельности своей семьи. Семья у него довольно непростая: отец и мать были местными политиками и тоже составе социал-демократической партии. К тому же мать была членом регионального законодательного собрания. Этот момент очень важно отметить, поскольку он играет значимую роль.
Что бы ни говорили, в Германии, как и во многих странах Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, кумовство и клановость являются залогом успеха политической карьеры. Очень большое количество политиков, которых мы сегодня видим во власти, попали туда не случайно. Они по факту унаследовали эти посты от своих родителей и семей. Это монументальная нерушимая система, которая к демократическим ценностям имеет очень отдаленное отношение.
Исходя из вышеупомянутого, даже не возникает вопросов: как семье Писториуса удалось «поставить на ноги» его, а также его родного брата, который является много лет редактором отдела спорта в региональном издании Neue Osnabrücker Zeitung.
В принципе карьерный путь у нового министра обороны ФРГ довольно обычный для немецкого политика регионального масштаба. Писториус получил образование предпринимателя: специалиста по оптовой и розничной торговле. Плюс прошел военную службу, как и положено по закону. Впоследствии Борис поступил на юридический факультет университета Оснабрюка и помимо этого окончил один из крупнейших университетов Германии — Вестфальский университет имени Вильгельма в Мюнстере. В итоге, завершив свое образование в ФРГ, он отправился во Францию, где учился в Западном католическом университете. Там он сдал экзамены по праву и начал свой путь с занятия должности референта на государственной службе в верховном земельном суде Оснабрюка. После этого Писториус поработал всего полгода адвокатом и почувствовал тягу к госслужбе именно на земельном, региональном, уровне.
Начало карьеры у него было весьма любопытное — он четыре года служил персональным референтом министра внутренних дел земли Герхард Глоговски, и впоследствии также занимал должность заместителя руководителя его бюро. Но долго он на этой должности не удержался и получил назначение возглавить один из департаментов, который располагался в региональном правительстве. В российском понятии это можно сравнить с должностью полномочного представителя президента. После этого он около четырех лет проработал руководителем отдела школ и спорта в региональном правительстве.
Тут стоит обратить внимание, что ситуация со школьным образованием в землях Нижней Саксонии очень сложная. В последние годы в Европейский информационный центр по правам человека поступает огромное количество обращений от наших соотечественников, россиян, в которых говорится об открытом беспределе со стороны чиновников, учителей и сотрудников соцопеки. Весь этот беспредел происходит именно на землях Нижней Саксонии, где Писториус работал не только в отделе образования, но и впоследствии возглавлял министерство внутренних дел, что играет немаловажную роль на земельном уровне.
Воспитанник «гнезда Шредера»
Борис Писториус уже более 50 лет состоит в социал-демократической партии. Он проработал многие годы на местном уровне — это довольно немаловажный фактор, характеризующий его деятельность. По сути он является выкормышем системы и «гнезда Шредера», политика, который правил землей очень долго и оставил в итоге много своих последователей — людей, которых эта система вырастила, но которые потом от Шредера отмежевались, забыв, кому они обязаны своими постами. Для Германии такие процессы являются нормальными. Самый яркий пример — экс-президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который долгие годы руководил бюро Шредера, а потом не просто предал его, но и публично в грубой и оскорбительной форме высказывался в адрес бывшего канцлера.
При этом мало кто знает, но Писториус является членом Немецко-российской группы сотрудничества в Федеральном собрании Верхней палаты ФРГ. Что интересно, он находился довольно небольшое время в дружеско-любовных отношениях с бывшей женой Шредера. Эта связь очень льстила Писториусу.
Мы знаем, что Дорис Шредер-Кепф добилась в своей жизни всего отнюдь не благодаря своим талантам и огромному интеллекту. По профессии она журналист и писательница. После того, как Шредер закончил свои «гастроли» в Германии между супругами наметилась некоторая прохлада в отношениях. И тут благодаря поддержке Писториуса Дорис решила заняться собственной карьерой. Было это не так давно — 10-12 лет назад. Она начала баллотироваться в Нижней Саксонии в местный парламент. Естественно, ей не всегда удавалось это сделать успешно, но место в списках для нее при этом находились. То есть мы видим, как работает кумовство и злоупотребление положением. Долгие годы женщина жила с канцлером Германии и была фактически первой леди страны, вдруг: ни с того ни с его, она отправляется заниматься политикой и совершенно спокойно проходит в земельный парламент, пользуясь огромной поддержкой. Это лишний раз показывает, что в тот период влияние «шредеровской команды» было довольно сильное. Дорис Шредер-Кепф и по сей день занимает весьма непростой пост. Видимо, за какие-то заслуги она была назначена земельным уполномоченным по вопросам мигрантов при государственной канцелярии премьер-министра земли. Она по-прежнему остается в политике и по-прежнему является членом правления Немецко-российского форума.
То есть наблюдается четко прослеживаемая связь: и Борис Писториус, и Дорис Шредер-Кепф должны, по идее, относиться к так называемому «русскому крылу» — людям, которые весьма осторожно относятся к России и не готовы рвать с ней отношения. Поэтому назначение Писториуса — человека, который остается фактически в группе «специалистов по России», на должность министра обороны наталкивает на мысль о том, что он будет весьма осторожен в своих решениях. Но, чтобы не тешить себя ложными надеждами, стоит ознакомиться с иными фактами биографии нового министра обороны ФРГ.
Темные стороны биографии
Писториус очень тонкий бюрократ и охотник за информацией. Надо отдать должное, он умеет бороться с проблемами и с теми, кто эти проблемы создает. Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы можно было понять, что из себя представляет нынешний министр обороны ФРГ. А для этого коротко пройдемся по некоторым темным сторонам его биографии.
Два года назад Писториус загорелся идеей — глубокое изучение правоэкстремистских настроений в полиции. Формально это звучит вполне неплохо: экстремисты ведь есть не только среди обычных граждан, но и среди сотрудников правоохранительных органов. Однако эту инициативу надо рассматривать хладнокровно: что же действительно кроется под данным предложением?
На начальном этапе Писториус местным элитам объяснял, что он хотел бы провести соответствующие исследования, чтобы не допустить усиления криминальных структур, которые могут находиться во власти, в частности в правоохранительных органах. Но не стоит обманываться. Реформа официально презентовалась под эгидой борьбы с правоэкстремизмом, при этом для дальнейшего понимания ее реальной сути расскажу об одном факте.
В последнее время все больше и больше информации приходит о том, что многие сотрудники МВД пересматривают свои взгляды — они не согласны с происходящими в стране событиями. Пока еще эти настроения не высказываются вслух громко, яростно и бурно, как это должно было быть в любом правовом и демократическом государстве. Но Германия не является ни правовой, ни демократической страной, ни уж тем более государством, в котором соблюдаются права человека. Я сам лично видел двух комиссаров полиции, которые во время антиковидных протестов выступали на стороне граждан. После этого данные сотрудники полиции были уволены, несмотря на выслугу в 20- 30 лет. Поэтому эти опросы и исследования, которые хотел проводить Писториус имеют обратную сторону и цель — выявление недовольных в среде властей. А это уже очень серьезный шаг.
Далее Писториус отличился на ниве борьбы с фейк-ньюс. Но опять же важно, что он подразумевает под понятием «фейковые новости» — а тут уже на усмотрение ведомства. Понятно, что любая информация, которая будет затрагивать интересы ФРГ и властей будет списываться на фейк-ньюс. Получается, что министерство внутренних дел во главе с Писториусом взяло на себя функции не только полиции, но и органов суда. То есть теперь МВД будет определять, что является ложными новостями, что — нет.
Напомню, что крупные акции протеста происходили в ночь на 7 июля 2017 года и весь последующий день в Гамбурге. Они были организованы антиглобалистами — представителями левых движений и иных организаций, которые крайне негативно относятся к капитализму. Поводом для выступлений стал очередной саммит G20, который проходил в ФРГ. Все это вылилось в массовые демонстрации и жесткие избиения граждан полицией. Глава федеральной земли Гамбург Олаф Шольц, который ныне занимает должность канцлера, тогда сделал все возможное, чтобы заблокировать средства массовой информации и скрыть правду о произошедших событиях. Был задействован весь административный ресурс, дошло вплоть до удаления аккаунтов в Twitter, где люди рассказывали о беспределе и жестокости властей.
Впоследствии Шольц поддержал агрессивные действия полиции в отношении демонстрантов и приложил максимум усилий, чтобы провинившиеся в диких избиениях граждан полицейские не были в итоге наказаны. Реальная картина тех дней так и не была показана. Все это уже тогда носило признаки откровенной цензуры. А предложение Писториуса двухлетней давности и вовсе отдает этот вопрос на откуп МВД. То есть фейковость новостей будет определять не независимая группа специалистов, а сотрудники полиции.
Впоследствии Писториус и вовсе вошел в раж. Будучи министром внутренних дел, он предложил в Нижней Саксонии лишать статуса чиновников людей, которые работают в госсекторе и одновременно являются членами партии Альтернатива для Германии (АДГ). Я не большой поклонник этой организации, которая является продуктом немецких спецслужб. Но сам факт того, что партию, которая присутствует в парламенте и в законодательных органах земель предлагают подвергнуть таким гонениям — не допустим. Почему Писториус счел, что АДГ хуже, чем та же партия «Зеленых», Социал-демократической партии Германии (СДПГ) или Христианско-демократического союза Германии (ХДС)? Ведь в этих организациях тоже есть экстремисты, есть люди русофобских и антисемитских взглядов. Но он почему-то решил, что с ними все в порядке, их представители могут работать на госслужбе в Нижней Саксонии, а члены партии АДГ — нет.
Последствия для Европы
Надо отметить, что бывший министр внутренних дел земли, являющийся ныне министром обороны ФРГ, может представлять серьезную опасность как для самой Германии, так и для политической системы других стран, ориентирующихся на Берлин.
Сегодня Германия является одной из главных стран Евросоюза. А немецкое министерство обороны координирует поставки оружия для неонацистского режима в Киеве. Естественно, назначение столь агрессивного и крайне радикального политика как Писториус на пост министра обороны повлечет за собой определенные последствия для министров обороны других стран. Они будут вынуждены не просто прислушиваться, но в какой-то мере принимать решения под давлением Писториуса.
Будущий канцлер Германии?
На мой взгляд, все эти факты говорят о проблемах, с которыми предстоит столкнуться немецкому государству и Бундесверу в ближайшее время, коль пост министра обороны занял такой человек как Борис Писториус. Конечно же, одними скандалами тут дело не закончится. Я уверен, в отношении Писториуса еще будут очень серьезные разбирательства, но это случится позже. Ведь Писториус действует весьма грубо жестко и назвать его шаги демократическими очень сложно.
В данном случае Шольц может рассчитывать только сам на себя, и он совершил очень большую ошибку. Нынешний министр обороны несколько лет назад ставил перед собой цель занять пост лидера партии Социал-демократической партии Германии. И поскольку сейчас идет однозначное падение экономического уровня жизни Германии, на фоне общественного недовольства Писториус вполне может оттеснить Шольца на задний план и претендовать уже на пост канцлера.