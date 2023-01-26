Мы знаем, что Дорис Шредер-Кепф добилась в своей жизни всего отнюдь не благодаря своим талантам и огромному интеллекту. По профессии она журналист и писательница. После того, как Шредер закончил свои «гастроли» в Германии между супругами наметилась некоторая прохлада в отношениях. И тут благодаря поддержке Писториуса Дорис решила заняться собственной карьерой. Было это не так давно — 10-12 лет назад. Она начала баллотироваться в Нижней Саксонии в местный парламент. Естественно, ей не всегда удавалось это сделать успешно, но место в списках для нее при этом находились. То есть мы видим, как работает кумовство и злоупотребление положением. Долгие годы женщина жила с канцлером Германии и была фактически первой леди страны, вдруг: ни с того ни с его, она отправляется заниматься политикой и совершенно спокойно проходит в земельный парламент, пользуясь огромной поддержкой. Это лишний раз показывает, что в тот период влияние «шредеровской команды» было довольно сильное. Дорис Шредер-Кепф и по сей день занимает весьма непростой пост. Видимо, за какие-то заслуги она была назначена земельным уполномоченным по вопросам мигрантов при государственной канцелярии премьер-министра земли. Она по-прежнему остается в политике и по-прежнему является членом правления Немецко-российского форума.